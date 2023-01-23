Украинцам будут платить вторую пенсию, ее можно будет передать по наследству: в Минсоце озвучили детали

В Украине в 2023-м начали процесс запуска накопительной пенсионной системы. Она предполагает, что все работающие украинцы будут платить дополнительный взнос на личный накопительный счет. В результате при достижении пенсионного выплата можно получать сразу две выплаты. При этом накопительную пенсию можно будет передать по наследству.

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Как рассказала в эфире телемарафона первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак, накопительную пенсию можно будет передать по наследству. "То есть независимо от того, как будет развиваться ваша жизнь – это уже ваши деньги, на которые имеете право только вы", – сообщила Дарья Марчак.

Отметим, точные сроки запуска накопительной пенсионной системы в Минсоце не называют. В Украине обсуждают накопительную пенсионную систему уже в течение многих лет. Однако в результате такое решение до сих пор не внедрено. Главная проблема: как приумножить собранные деньги и сберечь их от инфляции в условиях резкого роста цен и отсутствия всего спектра надежных инструментов инвестирования (в частности слабого фондового рынка).

Ранее в Минсоце подсчитали, что если ввести накопительные пенсии, то соотношение зарплату к пенсии может увеличиться с 29 до 45%. То есть если сейчас украинец с зарплатой в 10 тыс. грн на пенсии может получить 2,9 тыс. грн, то после реформы эта сумма может увеличиться до 4,5 тыс. грн. Важно при этом отметить, что накопление на вторую пенсию должно происходить в течение всего периода работы. То есть те, кто уже получает пенсии либо вскоре выйдет на заслуженный отдых, реформу не заметят.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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