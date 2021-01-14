Украинский спорт оказался без денег: в Раде предложили план спасения

Сфера спорта – одна из наиболее пострадавших от карантина. С марта до июня 2020-го отменили все соревнования, тренировки, остановили работу спортшкол и секций. Перенос Олимпиады-2020, чемпионатов мира и Европы фактически парализовал спортивную жизнь в прошлом году.

Без открытых мероприятий спорт лишается финансовой поддержки. Де-факто отрасль оказалась на грани выживания. Только с конца июля на соревнования на открытом воздухе начали допускать зрителей. На мероприятиях в залах трибуны до сих пор пустуют. Чтобы поддержать спорт, депутаты на днях зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4577.

Чем он важен для этой сферы и действительно ли поможет спорту выжить – узнавал OBOZREVATEL.

В период весеннего локдауна не было спортивных соревнований, соответственно, не было и трансляций, вместе с ними – рекламы, а также продажи билетов. В то же время, федерации и спортивные клубы продолжили тратить деньги на аренду помещений, коммунальные услуги, оплату труда спортсменов и тренеров. Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк утверждает: из-за отсутствия финансовой поддержки спортивные клубы были вынуждены сокращать выплаты спортсменам, операционные расходы, расходы на коммунальные услуги, а некоторые вообще оказались под угрозой закрытия.

"Мы много говорим о популяризации спорта среди всех слоев населения, использовании его в контексте поднятия уровня здоровья наших граждан и улучшения иммунитета. Это особенно актуализировалось в период пандемии. Среди инструментов популяризации спорта ми увидели возможность снижения НДС. Этот налог уже снизили для сферы культуры. Если страна дает такую поддержку культуре, то почему спорт должен оставаться без нее?" – сравнивает Жан Беленюк.

"Не секрет, что в нашей стране очень слабая культура посещения спортивных мероприятий, – рассказывает коллега Беленюка, председатель подкомитета по вопросам физической культуры и массового спорта комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу. – К сожалению, у нас часто сложно и бесплатно привлечь людей на спортивные мероприятия, а за деньги – это еще сложнее. Также нет больших очередей желающих проводить такие соревнования с реализацией билетов. Мы с завистью смотрим на переполненные залы и стадионы в более "спортивных" странах, и мечтаем, чтобы у нас было так же".

Законопроект №4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которые касаются государственной поддержки сферы спорта" предлагает уменьшить налоговую ставку на реализацию билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня. Если стандартная ставка для таких операций, как и для всех, которые подлежат налогообложению, равнялась 20%, то в законопроекте ее предлагают уменьшить до 7%.

Когда налог снизится, организаторы спортивных мероприятий смогут позволить себе уменьшить цены на билеты, чтобы привлечь зрителей, но не будут терять прибыль, утверждает Жан Беленюк: "Это даст возможность людям покупать билеты на спортивные мероприятия по более привлекательным ценам, тем самим мы будем приобщать их к популяризации и видов спорта, и здорового образа жизни".

Продажа билетов на мероприятия – один из важных элементов финансирования спортивных организаций. Для некоторых именно билеты составляют ключевую часть дохода. Потому многие спортивные отрасли до сих пор не могут восстановиться.

Украинская хоккейная лига, как и многие другие лиги, в марте приостановила розыгрыш национального чемпионата. В это время они пребывали на стадии четвертьфинала плей-офф. Доиграть чемпионат смогли только в сентябре, но без зрителей, а значит – без билетов. В рамках сезона клубы играют около 25 домашних матчей с учетом плей-офф. Все это – потерянная прибыль. В УХЛ все еще не имеют возможности допускать зрителей на матчи, но вероятность уменьшения налога на продажу билетов приветствуют:

"Я думаю, что это важный шаг на перспективу – когда наши клубы вновь смогут принимать болельщиков, – утверждает Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов. – Когда это наступит, неизвестно. Однако это также хорошее начало настоящего сотрудничества государства и спорта. Возможно, скоро мы сможем увидеть и другие шаги и законы, которые поддержат спорт. Потому что сейчас мы действительно переживаем не самые легкие времена".

Законопроект №4577 – действительно только один из шагов в сторону поддержки спорта. В профильном комитете уже готовят ко второму чтению законопроект "О меценатстве в физической культуре и спорте". Пока вокруг него ведутся ожесточенные споры, но в конечном итоге он должен упростить поддержку спорта со стороны бизнеса.

Законопроект о снижении НДС депутаты надеются рассмотреть в ближайшее время. Жан Беленюк утверждает: эта идея не вызывает длительной дискуссии среди людей, которые разбираются в спорте, потому надеется, что парламентарии поддержат законопроект №4577. А вместе с этим позволят спорту в Украине как можно быстрее начать выход из затянувшегося кризиса.