Украинские банки значительно снизили курс доллара: почем продают валюту 8 марта

По состоянию на утро 8 марта украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 38,4/38,97 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже на покупку и сразу на 23 коп. на продажу, чем было днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс на покупку американской валюты выставили ПУМБ и СенсБанк – по 38,5 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 37,7 грн, а также Райффайзен Банк – 39,9 грн.

На продажу самый высокий курс у Ощадбанка – 39,45 грн, а также ПУМБа – 39,45 грн. Самый низкий – у ПриватБанка, 38,6 грн, а также Райффайзен Банка – 38,7 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс доллара 8 марта также снизили. Так:

на покупку – на 14 коп., до 38,51 грн;

на продажу – на 6 коп., до 38,74 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар будет дешеветь

По словам аналитика аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, к концу марта цена американской валюты может снизиться до 38 грн – с нынешних 38,5 грн (банковский курс на покупку 7 марта). Он отметил: во многом ситуация остается стабильной из-за помощи государств-партнеров.

"Сейчас берем коридор где-то в 38-44 грн. Это такой более или менее вероятный коридор, в котором гривня будет колебаться в течение нескольких недель, а возможно и месяц. Сейчас видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи", – объяснил Кущ.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.Таким образом, отмену фиксированного курса привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

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