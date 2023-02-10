Украинские банки установили новый курс доллара: почем покупают и продают валюту

По состоянию на утро 10 февраля украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 39,7/40,2 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. – и на покупку, и на продажу – ниже, чем было днем ранее.

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Подешевела валюта и на черном рынке. Так:

покупают ее по 39,82 грн (минус 9 коп.);

продают по 39,95 грн (минус 10 коп.).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс в банках

Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,65 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 39,8 грн.

На покупку самый высокий курс определил тоже Ощадбанк – 39,85 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,8 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Когда отменят фиксированный курс

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. При этом он отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Без этого "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

"Сейчас ситуация устойчивая и контролируется. ... Сохранение курсовой стабильности при постепенном снятии административных ограничений еще один стратегический приоритет НБУ на 2023 и последующие годы", – говорится в сообщении.

При этом глава НБУ подчеркнул: режим фиксированного курса остается устойчивым. А отказ от него возможен лишь при условиях:

уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;

возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, украинцам не следует ожидать "довоенного" курса в 28,7 грн/доллар. Однако и опасаться резкого падения гривни также не стоит.

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