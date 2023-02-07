Курс доллара уже никогда не вернется к "довоенному периоду", – Гетманцев

В Украине курс доллара уже никогда не вернется до уровня, который был до полномасштабного вторжения РФ (28,7 грн/$). При этом причин для резкой девальвации также нет.

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Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Українським новинам". "Не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", – уверен депутат.

Давление на курс гривни будет сохраняться как минимум до конца войны. При этом благодаря помощи от международных партнеров и достаточных золотовалютных резервов НБУ удается удержать стабильную ситуацию на валютном рынке.

"Я не вижу весомых предпосылок для существенной коррекции официального курса", – добавляет Гетманцев. Отметим, в Украине существует два курса доллара: официальный, устанавливаемый НБУ и рыночный, который используют банки и обменники.

В банках 7 февраля стоимость доллара составляет около 40-41 грн/$. Уровень инфляции в 2022-м составил 26,6%. Постепенно рост зарплат должен компенсировать инфляцию в военный период. При этом значительное снижение курса доллара возможно только в результате резкого роста предложения валюты. Причин для этого на данный момент нет.

Даже после войны экспортные выручки Украины еще в течение долгого периода будет меньше уровня до 24 февраля: разрушены предприятия, которые работали на экспорт (в том числе "Азовсталь"), закрылось большое количество компаний и т.д.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине на февраль.

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