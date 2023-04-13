Украинские банки переписали курс доллара: сколько стоит валюта

Украинские банки повысили наличный курс доллара. По состоянию на утро 13 апреля он составляет 37,4/37,9 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. выше, чем было днем ранее – как в покупке, так и в продаже.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке – 37,5 грн – установили сразу несколько учрждений. Это:

Укрэксимбанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Дешевле всего американскую валюту покупают в ПриватБанке. Здесь курс 37,1 грн.

Самый высокий курс в продаже же выставили в Райффайзен Банке – 38,4 грн. Самый низкий – в ПриватБанке, 37,6 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс выставили на уровне 37,66/37,76 грн. Это на 5 коп. дороже в покупке и на 2 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Украина обязалась отменить фиксированный курс

В то же время новая программа финансирования Украины со стороны МВФ предусматривает отмену фиксированного курса. Впрочем, ожидается, что это произойдет только после окончания войны.

"Программа МВФ поделена на две части: одна до победы, в понимании Фонда – до окончания боевых действий, другая – после победы. И о любых изменениях политики обменного курса идет речь во второй части", – рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Там отметили: в целом же Нацбанк может пересматривать фиксированный курс в сторону повышения или понижения. Это зависит от ряда факторов, в частности:

интенсивность боевых действий;

международная поддержка;

стабильность "зернового коридора" и т.д.

"Однако, пока идет война, об отказе от него речь не идет. НБУ и Министерство финансов Украины осуществляют достаточно осторожную и грамотную политику. Фиксированный курс доказал свою эффективность, сдержав спекулятивные валютные колебания", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, накануне Пасхи украинские обменники могут снизить наличный курс доллара до 37 грн. Главным фактором, который может "спровоцировать" временное укрепление гривни, является предпраздничное оживление на наличном рынке.

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