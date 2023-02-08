Украинские банки "переписали" курс доллара: сколько стоит валюта

Украинские банки утром 8 февраля установили наличный курс доллара на уровне 39,8/40,3 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. дешевле на покупку и на 5 коп. на продажу, чем было днем ранее.

Видео дня

На черном рынке же курс установился на уровне 40/40,12 грн (минус 10 коп. и 7 коп. соответственно). Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс установили банки

Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,55 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 39,85 грн.

На покупку курс самый высокий определили Сенс Банк и Укрэксимбанк – по 39,8 грн. Самый низкий – Универсал Банк и OTP Bank, по 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

"Довоенного" курса не будет

В то же время, по словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, украинцам не следует ожидать "довоенного" курса в 28,7 грн/доллар. Однако и опасаться резкого падения гривни также не стоит.

"Не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", – уверен депутат.

При этом он подчеркнул: давление на курс гривни будет сохраняться как минимум до конца войны. Однако благодаря помощи от международных партнеров и достаточных золотовалютных резервов НБУ удается удерживать стабильную ситуацию на валютном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам экспертов, в феврале официальный курс доллара останется на уровне 36,6 грн. А вот наличный, вероятно, будет составлять 40 грн и выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!