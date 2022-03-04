Украинская сеть супермаркетов отказалась от Coca-Cola, которая работает в России: что говорят в компании
Первая крупная сеть супермаркетов NOVUS разорвала сотрудничество с компанией Соса-Соla. Это стало реакцией на работу компании в России, в то время как большинство международных компаний отказались поставлять свою продукцию в РФ из-за войны против Украины.
Как сообщили в пресс-службе NOVUS, "вы не увидите ни одного товара, который принадлежит бренду Соса-Соla". Продукцию убирают со всем магазинов. Также продолжают работать с агрессором связанные бренды:
Rich,
Schweppes,
Sprite,
Burn,
BonAqua,
Fanta,
Monster,
Fuzetea,
Coca-Cola.
При этом в представительстве компании Соса-Соla в Украине заявили, что "обеспокоены" ситуацией, помогают территориальной обороне и пообещали, что вся международная корпорация выделит Красному Кресту 1 млн евро на гуманитарную помощь Украине. При этом о том, почему они продолжают работать в стране-агрессоре, в компании промолчали.