Украинская сеть супермаркетов отказалась от Coca-Cola, которая работает в России: что говорят в компании

Первая крупная сеть супермаркетов NOVUS разорвала сотрудничество с компанией Соса-Соla. Это стало реакцией на работу компании в России, в то время как большинство международных компаний отказались поставлять свою продукцию в РФ из-за войны против Украины.

Как сообщили в пресс-службе NOVUS, "вы не увидите ни одного товара, который принадлежит бренду Соса-Соla". Продукцию убирают со всем магазинов. Также продолжают работать с агрессором связанные бренды:

Rich,

Schweppes,

Sprite,

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Burn,

BonAqua,

Fanta,

Monster,

Fuzetea,

Coca-Cola.

При этом в представительстве компании Соса-Соla в Украине заявили, что "обеспокоены" ситуацией, помогают территориальной обороне и пообещали, что вся международная корпорация выделит Красному Кресту 1 млн евро на гуманитарную помощь Украине. При этом о том, почему они продолжают работать в стране-агрессоре, в компании промолчали.