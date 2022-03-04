Украинская сеть супермаркетов отказалась от Coca-Cola, которая работает в России: что говорят в компании

Александр Литвин
Mакроэкономика
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NOVUS не будет продавать Соса-Соla
nosound
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Первая крупная сеть супермаркетов NOVUS разорвала сотрудничество с компанией Соса-Соla. Это стало реакцией на работу компании в России, в то время как большинство международных компаний отказались поставлять свою продукцию в РФ из-за войны против Украины.

Как сообщили в пресс-службе NOVUS, "вы не увидите ни одного товара, который принадлежит бренду Соса-Соla". Продукцию убирают со всем магазинов. Также продолжают работать с агрессором связанные бренды:

Супермаркеты наказали компанию

  • Rich,

  • Schweppes,

  • Sprite,

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  • Burn,

  • BonAqua,

  • Fanta,

  • Monster,

  • Fuzetea,

  • Coca-Cola.

Украинская сеть супермаркетов отказалась от Coca-Cola, которая работает в России: что говорят в компании

При этом в представительстве компании Соса-Соla в Украине заявили, что "обеспокоены" ситуацией, помогают территориальной обороне и пообещали, что вся международная корпорация выделит Красному Кресту 1 млн евро на гуманитарную помощь Украине. При этом о том, почему они продолжают работать в стране-агрессоре, в компании промолчали.

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