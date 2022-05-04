Украине после войны придется бороться с коррупцией и проводить судебную реформу: экономист озвучил сценарий

Украине для восстановления инфраструктуры и запуска экономики предстоит не только создать коалицию стран, которые готовы стать финансовыми донорами, но и решить довоенные проблемы. Без преодоления коррупции и судебной реформы экономика полноценно работать не сможет.

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию второй части интервью в рамках проекта "Орестократия" можно прочитать здесь.

Создать коалицию стран, которые поддержат Украину. "В общем, заниматься устранением материального ущерба. И, соответственно, с задействованием ресурсов Всемирного банка, МВФ, частных пожертвований. Это отдельная часть – собрать большое количество денег. Причем эта работа ведь уже идет: Еврокомиссия объявила о создании фонда, 115 миллиардов евро будут туда собирать. Понятно, что денег нужно будет больше", – говорит Алексашенко.

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Определить приоритеты. У любой экономики есть ресурсные ограничения. Рабочая сила, строительная техника, стройматериалы. "И, соответственно, нужно понять, что в первую очередь, что во вторую, что в третью, а что должно подождать. И дальше – разговаривать с турками, с их строительными компаниями. С китайцами – с точки зрения мощностей. И с ними как-то договариваться", – говорит эксперт.

Запустить экономику. "Одно дело – восстановить инфраструктуру, а другое – запустить экономику. Чтобы она работала, производила и генерировала те самые доходы, которыми Сергею Марченко бюджет финансировать. И здесь есть две задачи – есть украинский бизнес и международный бизнес", – говорит эксперт.

Для этого придется решать проблемы, которые были еще до войны: коррупция, отсутствие доверия к судебной системе. И это одна из самых сложных задач.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кратчайшие сроки отстроить разрушенную инфраструктуру и даст толчок развитию Украины.