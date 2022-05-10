Украине покроют дефицит бюджета: западные страны собирают 15 млрд евро

Украине для покрытия дефицита бюджета необходимо около 15 млрд евро на три месяца. Этих средств хватит на поддержание экономики, выплату зарплат и пенсий. Треть от этой суммы (5 млрд евро) предоставят США, а еще около 10 млрд евро – ЕС.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Politico. Так, ЕС планирует выпустить долговые обязательства под собственные гарантии. Это похоже на программу, которая действовала во время разгара пандемии коронавируса.

"Несколько стран, включая Германию, Австрию и Грецию, обратились в Комиссию с просьбой предоставить альтернативные варианты финансирования до представления своего плана 18 мая. оставить ЕС с несколькими миллиардами для покрытия. И это может произойти за счет двусторонних пожертвований, считают они", – говорится в публикации.

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Французское председательство хочет вынести этот вопрос на обсуждение глав государств и правительств в конце мая.

Отметим, украинский бюджет в апреле получил всего 76,2 млрд грн. В то время как ежемесячно на армию, пенсию, зарплаты и другие мелкие расходы необходимо тратить 170 млрд грн. Разницу приходится покрывать не только за счет международной финансовой помощи, но и "печатания" денег.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина запросила у стран "Большой семерки" финансовую поддержку в размере 50 млрд долл. Средства должны пойти на покрытие дефицита государственного бюджета на протяжении следующих шести месяцев.