Украине хотят передать замороженные активы РФ в США: речь идет о $100 млрд

США изучают возможности передать Украине арестованные Федеральной резервной системой США около $100 млрд, которые принадлежат России. Речь идет об активах как российского Центробанка, так и частных лиц.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС. "Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию. И у нас, как вы знаете, введены блокирующие санкции в отношении ряда различных физических лиц и институтов, фактически замораживающие их собственность в Соединенных Штатах", – сказал он.

Видео дня

Стоит отметить, что для передачи активов РФ Украине необходимо либо же найти механизмы в существующих законах, либо изменить правила. Кроме того, есть еще один более длительный путь: конфисковать активы РФ с помощью судов.

Передача арестованных активов фактически могут послужить "репарациями" для России, которая самостоятельно оплачивать нанесенный ущерб не будет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США двухпартийная группа сенаторов подготовила законопроект, который введет денежное вознаграждение за помощь найти активы связанных с российской властью предпринимателей. Их имущество будут конфисковать, продавать, а деньги передавать Украине.