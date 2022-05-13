Украина впервые раскрыла расходы на войну: сколько пришлось потратить

Украина из-за полномасштабного нападения России была вынуждена перенаправить 8,3 млрд долларов на военные расходы (около 245,1 млрд грн). Средства перенаправили с других сфер, при этом налоговые поступления упали.

Об этом со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко сообщает издание Reuters. Украине, как отмечается в публикации, срочно нужна иностранная поддержка.

"Марченко сообщил, что в апреле Украина получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов поступили в виде грантов. По его словам, за период с февраля этот показатель составляет 5,4 миллиарда долларов, в том числе 801 миллион долларов в виде грантов", – пишет издание.

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Правительство Украины также заняло около 2,4 миллиарда долларов, разместив внутренние военные облигации, и не планирует выпускать какие-либо другие новые коммерческие долговые инструменты. Кроме того, Центральный банк Украины предоставил правительству финансовую помощь в размере 100 миллиардов гривен (3,4 миллиарда долларов), напрямую купив военные облигации в свой портфель.

Несмотря на все сложности, Украина планирует обслуживать и выплачивать свои долговые обязательства вовремя.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина в апреле получила 22 млрд грн грантовой, то есть безвозвратной помощи от международных партнеров. И уже в мае ожидаются новые поступления. В частности, это $500 млн от США, 150 млн евро от Германии и 200 млн от Италии. Вместе с кредитными средствами помощь составит более $1,5 млрд.