Украина теряет урожай: в 2023-м зерна будет собрано меньше, чем годом ранее
В 2023 году Украина соберет почти на 9 млн тонн зерна меньше, чем в 2022-м. Среди причин – уменьшение посевных площадей. А вот сахарной свеклы и масляных культур больше – на 1,6 и 1 млн тонн соответственно.
Такой прогноз обнародовали в Мингарополитики. Там отметили: урожай зерновых и зернобобовых ожидается на уровне 44,3 млн. тонн. В частности:
- пшеницы – 16,6 млн тонн ( 2022 году было 20,5 млн тонн);
- ячменя – 4,8 млн тонн (в 2022-м – 5,6 млн тонн);
- кукурузы – 21,7 млн тонн (в 2022-м – 25,6 млн тонн).
Причин же этого, объяснили в министерстве, несколько. В частности:
- уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами;
- вероятное уменьшение средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства.
"Вместе с тем, ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн тонн против 18,2 млн тонн в прошлом году", – говорится в сообщении. Так:
- урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн тонн (в 2022 году было 11,1 млн тонн );
- рапса – 3,8 млн тонн (в 2022-м – 3,7 млн тонн);
- соевых бобов – 3,9 млн тонн (в 2022-м – 3,4 млн тонн).
Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы – 11,3 млн тонн против 9,7 млн тонн в 2022-м.
"Данные прогнозы по показателям валовых сборов носят предварительный характер. И будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь погодных условий", – отметили в министерстве.
Еда дорожает
В то же время, стоимость продуктов питания в Украине значительно выросла. Так, в феврале-2023, по сравнению с февралем-2022, они подорожали на 31,5%. Больше всего – яйца, цена на которые подскочила сразу на 80,3%.
Также значительно подорожали фрукты – на 74,9%. Тройку лидеров замыкают рыба и продукты из рыбы. Их стоимость выросла на 44,1%.
Овощи подорожали на 36,2%. Сахар – на 32,5%.
Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:
- хлеб и хлебопродукты – 26%;
- макаронные изделия – 25,8%;
- масло – 24%;
- мясо и мясопродукты – 23,2%;
- сыр и творог – 23%.
Хлеб вырос в цене на 19,3%. Молоко – на 17,4%.
Меньше всего подорожало подсолнечное масло – "лишь" на 14,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновую сделку" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили сделку всего на 60 дней, хотя в тексте документа речь идет о периоде в два раза дольше.
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