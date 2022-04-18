Украина справилась с опросником для членства в ЕС за неделю: Зеленский передал документ

Украина заполнила и отправила в Европейскую комиссию первую часть опросника о членстве в Европейском Союзе. Документ оформили за неделю. Теперь цель Украины – получить статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и глава Офиса президента Андрей Ермак. Позже президент Украины Владимир Зеленский выложил обращение к послу ЕС, сделанное непосредственно перед передачей опросника (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца новости).

"Это формальный шаг Украины на пути к Европейскому Союзу. Наши люди в душе и ментально давно в Европе. Но, тем не менее, каждая страна проходит такой путь. К сожалению, мы его проходим в трагический период, многиее люди с европейской ментальностью теряют свои жизни", – сказал Зеленский.

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Стефанишина также поблагодарила всех экспертов из украинского гражданского общества, которые "внесли большой вклад в этот результат". "Как и обещал президент Зеленский, Украина оформила документ за неделю. Уже начали работу над второй частью", – написала Стефанишина.

Такой опросник необходим для определения готовности начинать предметные переговоры о вступлении в ЕС. После того, как власти заполняют опросник, Европейская комиссия готовит свой отчет. Он передается для дальнейшего рассмотрения в Европейский совет.

"Мы рассчитываем получить статус страны-кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского совета в июне. Далее должны начаться переговоры о вступлении, которые должны проходить по ускоренной процедуре", – заявил Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Украина получила свой опросник о членстве в ЕС 8 апреля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично передала его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пообещал предоставить все необходимые ответы максимально быстро – через неделю.

Президент Еврокомиссии не стала прогнозировать, когда конкретно ЕС может принять политическое решение о предоставлении статуса кандидата. Тем не менее, ранее она сообщала, что заключение о готовности Украины к членству в ЕС может быть готово уже летом.