Заключение о готовности Украины к членству в ЕС может быть готово уже летом

Заявка Украины на вступление в Евросоюз может быть представлена Совету ЕС уже летом 2022 года. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подгтотовка в кратчайшие сроки заключения о готовности Украины к членству в ЕС является ее целью.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это за неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель – представить заявку Украины Совету этим летом", – сказала фон дер Ляйен во время поездки в Украину, сообщает Reuters.

Кроме того, она пообещала приложить усилия для того, чтобы Украина "вышла из войны демократической страной".

В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Европейский Союз выделит еще 500 миллионов евро на поставку вооружений Украине. Таким образом общая сумма военной помощи увеличится до 1,5 миллиарда.

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Кроме того, после удара РФ по Краматорску он заявил о необходимости увеличить санкции против России. А также предоставить больше оружия Украине.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых гражданскими лицами, эвакуируемыми из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины", – написал он в Twitter.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что специальная процедура вступления Украины в ЕС началась 1 марта, когда Евросоюз принял заявку от нашего государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен: Украина на 100% будет в Евросоюзе.