Украина должна стать независимой от России и Беларуси в энергетическом плане – американский дипломат

Украина должна стать независимой от России и Беларуси в энергетическом плане. Для этого ей нужно иметь возможность выживать не только за счет энергетических ресурсов других стран, но и собственных.

Так считает американский дипломат, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Воллкер. Свои позицию он озвучил в интервью каналу "Украина 24".

"Если Укрина подключится к европейской энергетической сети, это усилит ее независимость. Однако Украине нужно иметь возможность выживать за счет собственных энергетических ресурсов. Нельзя зависеть от России или Беларуси", – сказал Волкер.

При этом он подчеркнул: чтобы становиться сильней, Украина должна увеличивать и укреплять свою энергетическую независимость. "Это единственный путь", – подчеркнул дипломат.

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Атомная энергетика в Украине стабильна и способна выдержать максимальные нагрузки

С 30 января все 15 энергоблоков украинских АЭС одновременно подключены к энергосистеме страны и работают. Это показывает, что атомная энергетика в Украине стабильна и способна выдержать максимальные нагрузки. Однако при этом "Энергоатом" несет потери.

Директор компании-поставщика энергоресурсов "Августа" (группа Tolk) Ирина Береснева вспоминает, что подобное уже случалось в 2000-х годах. "В прошлый раз ситуация, когда одновременно работали все атомные энергоблоки, была 15 лет назад – в феврале 2007 года. А затем, спустя 10 лет, в 2017-м", – сказала Береснева в комментарии OBOZREVATEL.

По ее словам, зачастую атомная генерация в Украине загружена лишь на 60-70%, поэтому такое событие привлекает внимание. Тем более в ситуации, когда именно атомные станции производят более 62% всей электроэнергии в стране.

По мнению Бересневой, этот факт возможно расценивать как положительно, так и с некоторыми оговорками. "Энергоатом" предупреждал, что будут задействованы все блоки, так и произошло. Это говорит о продемонстрированной возможности стабильной работы всех энергоблоков атомной генерации, – и это плюс для отечественной энергосистемы", – объяснила эксперт.

В то же время, как считает Береснева, есть и минус, которые влияет на несбалансированность энергосистемы Украины. "Подключение всех блоков приводит к профициту электроэнергии в отдельные часы и, соответственно, к потерям "Энергоатома", – предупредила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный "Энергоатом" ранее подписал меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric. Вместе они будут строить новый энергоблок Хмельницкой АЭС. В планах еще 4 таких энергоблока.