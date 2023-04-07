Украина прекращает продавать зерно Польше: подробности

Польша временно прекратит закупку украинского зерна – там утверждают, что из-за его импорта в самой стране начались проблемы с ценами. При этом, по словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, инициатором такого решения стала сама Украина.

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"Украинская сторона выступила с предложением на некоторое время сильно ограничить, а на данный момент даже полностью прекратить поступление зерна в Польшу. ... Украина воздержится от экспорта до нового сезона (стартует 1 июля. – Ред.)", – сообщает пресс-служба польского министерства сельского хозяйства.

В свою очередь, в Минагрополитики Украины сообщили: речь идет об ограничении экспорта ряда позиций. В частности:

пшеницы;

кукурузы;

подсолнечника;

рапса.

Что будет с транзитом

В то же время в ведомстве подчеркнули: возможность транзита через территорию Польши в другие страны-члены ЕС и третьи страны сохранена. А его порядок будет упрощен – для устранения:

простоя транспорта;

очередей на пунктах пропуска.

"Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур в течение следующей недели (стартует 10 апреля. – Ред.). ...В то же время украинская сторона воздержится от экспорта в Польшу четырех культур: пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса до нового сезона", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее правительства Польши и Румынии объявили о намерении попросить Европейскую комиссию разработать механизмы, которые помогут избежать демпинга в ущерб местным фермерам. При этом в Польше фермеры:

потребовали от властей вернуть пошлину на зерно из Украины;

начали протесты, поскольку оно стало слишком дешевым и значительно повлияло на цены в стране.

Кроме того, они угрожали сорвать мероприятия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву. А местный министр агрополитики Генрик Ковальчик ушел в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что "зерновую сделку" продлили на 120 дней. При этом ранее в МИД РФ заявляли, что продлили сделку всего на 60 дней, хотя в тексте документа речь идет о периоде в два раза дольше.

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