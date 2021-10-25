Последний транш по программе: Украина получила 600 млн евро от ЕС

Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи. Это второй и последний транш в рамках текущей программы. Первую часть выплатили еще в декабре 2020-го, сумма была такой же – 600 млн евро.

"Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 млрд евро", – заявили в ЕК. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро. Второй транш в размере 600 миллионов евро, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине", – заявил вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

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Также он добавил, что Украина приложила максимум усилий для выполнения условий по программе и получения транша. Кроме того, государство добилось прогресса в переговорах с МВФ (Международный валютный фонд).

Деньги будут направлены на финансирование расходов госбюджета Украины и уменьшение последствий от пандемии на экономику. Получение средств от Евросоюза уже прокомментировали и в Кабмине.

"Транш в 600 млн евро от ЕС – это свидетельство положительной оценки реформ в Украине. Наша эффективное сотрудничество с ЕС, МВФ, Всемирным банком и другими международными партнерами позволяют реализовать амбициозные проекты и продолжить масштабную модернизацию Украины для роста экономики и поддержки граждан", – цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля пресс-служба правительственного портала.

Глава Кабмина добавил, что для получения макрофинансовой помощи Украина выполнила взятые на себя обязательства в части реализации структурных реформ. Речь идет о сфере управления госфинансами, управления и верховенства права, улучшение бизнес-климата и др.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина и Международный валютный фонд достигли предварительной договоренности (Staff-level agreement) в рамках первого пересмотра программы финансирования stand-by. Украина претендует получить от фонда $700 млн.