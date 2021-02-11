Украина может получить новый кредит от Всемирного банка – Минфин

Украина в 2021 году ожидает получить 700 млн долларов от Всемирного банка двумя траншами по 350 млн долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью для УНИАН. Он отметил, что переговоры с МВФ продолжаются, ведь этот курс позволяет продолжать сотрудничество со Всемирным банком и с Европейской комиссией.

"Подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС (600 млн евро). Также с прошлого года ожидаем два транша DPL Всемирного банка по 350 миллионов долларов. На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. Относительно первого транша – это staff level agreement с МВФ. А для второго транша – принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада будет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 миллионов долларов – два транша Всемирного банка", – заявил глава Минфина.

Продолжение сотрудничества со Всемирным банком, а также с Европейской комиссией свидетельствует о продолжении получения кредитной помощи. "Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и, соответственно, снизит долговые риски страны. Программа stend-by рассчитана на 18 месяцев и подходит к концу в декабре этого года. Поэтому мы планируем получить средства от МВФ в рамках текущей программы до конца года", – сказал Марченко.

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