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Украина получит 495 млн евро от Всемирного банка: на что они уйдут

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Украина получит 495 млн евро от Всемирного банка

Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Средства пойдут на обеспечение первоочередных расходов страны.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там подчеркнули, что в частности, они будут направлены на обеспечение:

  • социальных расходов;

  • гуманитарных;

  • здравоохранительных;

  • поддержки внутриперемещенных лиц.

При этом подчеркивается: средства будут предоставлены в рамках "гранта из Целевого фонда Всемирного банка по Программе Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановление". В частности, их предоставят:

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  • Норвегия;

  • Австрия;

  • Соединенных Штатов Америки.

Ранее же Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный административный счет, через который Украина будет получать по 5 млрд долларов в месяц. Финансовую поддержку будут предоставлять международные партнеры Украины.

"Мы постоянно сотрудничаем с МВФ. Мы договорились и МВФ создал специальный административный счет через который наши партнеры будут предоставлять нам поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ – 5 млрд долларов ежемесячно", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер подтверждал, что дефицит госбюджета в Украине каждый месяц составляет по 5 млрд долларов. Поэтому страна нуждается в международной поддержке, причем средства нужны на грантовой основе, а не в виде кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ готов принять участие и в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих мер.

Также МВФ утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд долларов. Средства выделены, чтобы удовлетворить немедленные потребности в расходах.