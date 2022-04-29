Украина получит 495 млн евро от Всемирного банка: на что они уйдут

Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Средства пойдут на обеспечение первоочередных расходов страны.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там подчеркнули, что в частности, они будут направлены на обеспечение:

социальных расходов;

гуманитарных;

здравоохранительных;

поддержки внутриперемещенных лиц.

При этом подчеркивается: средства будут предоставлены в рамках "гранта из Целевого фонда Всемирного банка по Программе Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановление". В частности, их предоставят:

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Норвегия;

Австрия;

Соединенных Штатов Америки.

Ранее же Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный административный счет, через который Украина будет получать по 5 млрд долларов в месяц. Финансовую поддержку будут предоставлять международные партнеры Украины.

"Мы постоянно сотрудничаем с МВФ. Мы договорились и МВФ создал специальный административный счет через который наши партнеры будут предоставлять нам поддержку. Мы озвучиваем цифру, которая подтверждена и МВФ – 5 млрд долларов ежемесячно", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер подтверждал, что дефицит госбюджета в Украине каждый месяц составляет по 5 млрд долларов. Поэтому страна нуждается в международной поддержке, причем средства нужны на грантовой основе, а не в виде кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ готов принять участие и в восстановлении Украины после войны. Фонд уже начал подготовку соответствующих мер.

Также МВФ утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд долларов. Средства выделены, чтобы удовлетворить немедленные потребности в расходах.