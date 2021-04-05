Украина подписала с Катаром 15 документов: Зеленский раскрыл подробности. Видео

Между Украиной и Катаром было подписано 15 документов, 13 из которых – межгосударственные, а еще два – коммерческие контракты.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского. Он уточнил, что речь идет о привлечении инвестиции в нашу страну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Подписанные меморандумы касаются привлечения инвестиций в наше государство, развития агарного сектора и утверждения Украины как гаранта продовольственной безопасности в мире", – пояснил глава государства.

Также заключены соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, инфраструктуры, военно-техническом сотрудничестве.

"На будущее мы представили возможность инвестирования в банковский сектор. Договорились о взаимном признании свидетельства моряка. На очереди – признание национальных удостоверений водителя", – добавил президент.

Кроме того, Украина готова помочь Катару в проведении чемпионата мира 2022 года, в частности, в технических вопросах и вопросах безопасности.

Отдельно Зеленский предложил Катару инвестировать в "Большое строительство" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли 4 апреля с официальным визитом в Катар.