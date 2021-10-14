Украина не дождется санкций США против "Северного потока-2"? СМИ раскрыли план Байдена

Президент США Джо Байден и его администрация отказались вводить новые санкции против российского проекта газопровода "Северный поток-2". Такое решение приняли, несмотря на устроенную Конгрессом блокировку работы послов США. Впрочем, в Госдепе все равно продолжают говорить о санкциях.

Сенатор Тед Круз уже добился бойкота утверждения на должностях семи американских послов. Это вредит международной репутации Штатов, но изменить решение Байдена все равно не удалось. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание Politico.

Таким образом Круз требует введения санкций, которые могли бы остановить введение "Северного потока-2" в эксплуатацию. Газопровод уже достроен, для начала прокачки газа в ЕС в обход Украины осталось только получить необходимые разрешения в Европе.

Видео дня

По данным журналистов, Белый дом связывался с Крузом по этому вопросу. "Но администрация Байдена ясно дала понять, что санкции не будут вводиться во время его президентства", – сообщило издание.

Несмотря на это, старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн недавно заявил, что США начали подготовку к введению санкций против России. По его словам, такие санкции применят в случае, если РФ использует "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

Это связано с договоренностью США и Германии, которая фактически позволила достроить "Северный поток-2". Соглашение было декларативным, но Вашингтон и Берлин заверили в нем, что пойдут на введение ограничений, если ситуация с "Северным потоком-2" выйдет из-под контроля.

В Европе тем временем стали открыто заявлять о том, что Россия использует газовый шантаж ради скорейшего запуска "Северного потока-2". И по словам Хохштайна, в Кремле обязаны объяснить свое поведение. О том, что Россия должна ответить за свои действия, заговорили и в самой Европе. Так, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, газовый шантаж РФ "является открытым политическим давлением, которое однозначно требует скоординированного ответа".

Впрочем, пока это только заявления. Какие-то реальные шаги могут последовать лишь после принятия официальных решений, а этого пока не происходит ни в США, ни в Европе.

Еще в конце августа в России и "Газпроме" заявляли, что газ по трубопроводу могут пустить уже с октября. Но довольно быстро стало очевидно, что это невозможно. Только первый этап сертификации "трубы" в Европе занимает не менее 4 месяцев.

В целом, по расчетам Хохштайна, для сертификации "Северного потока-2" потребуется 6-7 месяцев. При этом США и Германия пообещали, что будут следить за тем, чтобы Третий энергопакет ЕС был учтен.

Ранее Nord Stream 2 – компания-оператор газопровода – проиграла дело об освобождении от требований газовой директивы ЕС. Одно из ключевых положений директивы – разделение компаний, которые поставляют газ и его транспортируют. Компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от российского "Газпрома", а 50% его мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Теперь Россия ищет пути обхода этого ограничения. Например, формальным владельцем газопровода могут сделать конгломерат компаний, которые зарегистрированы в Европейском Союзе. Другой вариант – "отдать" поставки газа по "Северному потоку-2" "Роснефти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили судебным разбирательством оператору Nord Stream 2 AG. К такому шагу Федеральное сетевое ведомство ФРГ пообещало прибегнуть, если оператор "Северного потока-2" не сможет подтвердить соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.