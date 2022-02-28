Украина настаивает на полном эмбарго на российскую нефть и газ

Украина требует введения полного эмбарго на нефть и газ из России. Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в воскресенье, 27 февраля, покупать их сейчас – это значит платить за убийство украинцев.

"Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ. Покупать их сейчас – значит платить за убийство украинских мужчин, женщин и детей. Я приветствую первые решительные шаги ряда европейских государств в этом отношении и призываю других действовать решительно и без промедления", – написал министр иностранных дел в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) должны ввести лимиты на импорт нефти из газа из России. Такую меру предложили ввести в качестве расширения пакета экономических санкций в ответ на вторжение РФ в Украину.

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Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает S&P Global. По ее мнению, такой шаг позволит снизить зависимость от поставок нефти и газа из РФ.

"Я бы поддержал идею установления "потолка" для объемов импорта нефти и газа из России", – сказала Трасс. Она отметила, что такой план следует обсудить в рамках G7.

Такое заявление Трасс сделала вслед за объявлением западных стран о готовности закрыть для ряда российских банков доступ к международной системе платежей и обмена сообщениями SWIFT. Эта система, в числе прочего, используется в некоторых сделках с энергоносителями.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Азербайджан поможет Украине касательно поставок нефти и нефтепродуктов. Как заявил президент Владимир Зеленский, нашей стране не хватает нефтепродуктов.