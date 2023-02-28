Украина нарастила вывоз пшеницы и муки: какие объемы

Украина увеличила объемы экспорта пшеницы и муки. Так, в феврале 2023 года пшеницы было продано за границу 1,508 млн тонн, тогда как в феврале-2022 этот показатель составил 1,041 млн тонн.

Видео дня

Об этом сообщили в Минагрополитики. Там отметили: муки в феврале-2023 года было продано 15,3 тыс. тонн - тогда как годом ранее 4,4 тыс. тонн. В частности, пшеничной было продано 15,2 тыс. тонн (годом ранее – 4,1 тыс. тонн).

В целом же в феврале (по состоянию на 27 число) Украина экспортировала 4,721 млн тонн зерновой продукции. В частности (кроме упомянутых пшеницы и муки):

ячменя – 229 тыс. тонн;

ржи – 5 тыс. тонн;

кукурузы – 2,935 млн тонн.

В феврале-2022 же объем экспорта составил 5,051 млн тонн. Т.е., на 330 тыс. тонн больше.

Украина может экспортировать больше – мешает Россия

В то же время Россия систематически тормозит проведение инспекций судов, двигающихся по "зерновому коридору". Им приходится ждать своей очереди в среднем больше месяца.

В частности, по состоянию на середину февраля-2023 в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов. Как объяснили министры инфраструктуры и иностранных дел Украины Александр Кубраков и Дмитрий Кулеба, это:

приводит к задержке работы зернового коридора по Черному морю;

подрывает зерновую инициативу в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время с помощью "зернового коридора" в Украине воруют зерно в огромных объемах. Это, по словам нардепа Даниила Гетманцева, стало возможным после отмены ряда налоговых льгот летом 2022 года, в результате чего "заработали" контрабандные схемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!