Заработала контрабанда, из Украины "в черную" вывозят зерно, – Гетманцев

С помощью "зернового коридора" в Украине воруют зерно в огромных объемах. Это стало возможным после отмены ряда налоговых льгот летом 2022 года, в результате чего "заработали" контрабандные схемы.

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Об этом расскзал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает УП. Он отметил: на такие же схемы перешел и импорт различных товаров в Украину.

"В июле мы возобновили налоги, а в июне были льготы по импортным налогам, когда ничего не платилось. Так вот: по некоторым позициям разница в пять раз. Это говорит о том, что оно просто перешло в "черный" импорт. Уменьшение поставок товаров на таможенную территорию Украины после возобновления налогов – вопиющий факт, свидетельствующий о том, что они просто перешли в "черную" и просто заработали контрабандные схемы", – рассказал нардеп.

Как воруют зерно

Гетманцев отметил: в рамках соответственной временной следственной комиссии депутаты изучают схему по экспорту зерна без уплаты налогов. А также без возврата валютной выручки.

"Я регистрирую, например, фиктивную фирму на жителя Донецка или человека, который даже не знает, что на нее зарегистрирована фирма. На нее оформляю зерно, погружаю его на корабль по имени такой же фиктивной фирмы, например, из Чехии. И оно идет", – раскрыл он суть схемы.

Нардеп отметил: пока зерно идет, оно "переписывается десяток раз" – и приходит на более-менее "белую" фирму. В итоге Украина:

не получает валютную выручку;

не получает поступлений в госбюджет с этого зерна.

"Это компании, участвующие в "зерновом коридоре". Такая же проблема есть и на западной таможне, когда они экспортируют автотранспортом, например, или по железной дороге", – подчеркнул Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили и реализовали 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные "гауляйтеры".

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