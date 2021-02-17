Украина на пороге новой волны коронавируса: средства защиты не доставляют, а расслабились даже врачи

В Украине произошла очередная вспышка коронавируса, пока пострадала Ивано-Франковская область. Число больных взлетело до 9,3 тыс. человек, некоторые больницы заполнены на 90%, врачи не успевают предоставить помощь всем, кто в ней нуждается. В регион срочно выехал главный санврач.

И такая ситуация легко объясняется. Пока Великобритания, страны ЕС рассматривают возможность повторного введения жесткого карантина, украинцы будто забыли о пандемии. Без масок ходят даже врачи, которые, к слову, находятся в зоне риска. Число заболевших медиков растет. По данным МОЗ, только 15 февраля в Украине заболели 184 медика.

И, к сожалению, ситуация в Инвано-Франковске может стать началом новой волны, к которой, возможно, мы до сих пор не готовы. Один маленький, но важный пример: за год пандемии в Украине до сих пор не создали эффективную систему закупок и поставок средств индивидуальной защиты для медиков. Уже полтора месяца на складах производителей хранятся ранее оплаченные комбинезоны, маски и т.д. Из государственного бюджета на них выделили сотни миллионов гривен еще в 2020-м, но до сих пор не могут обеспечить доставку к врачам.

Вместо этого свои деньги тратят больницы – они покупают те же маски, комбинезоны и другие средства защиты, которые им уже оплатили.

О том, какой вывод нужно сделать из вспышки коронавируса в Ивано-Франковске, и как можно исправить ситуацию, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине ежедневно коронавирусом заболевают более 100 медиков (данные НСЗУ). Они до сих пор не вакцинированы, поэтому от вируса незащищены, даже если уже переболели коронавирусом в прошлом году. Здесь есть две проблемы: один врач может заразить все отделение – лечить пациентов будет некому. Кроме того, заболеть может и окружение медиков, пациенты.

"Уже просто расслабились. Маски на носу, у нас в городе уже даже в магазинах ходят без масок. Будто пандемии больше нет. Врачи такие же люди. Не нужно думать, что мы особенные. Даже мои коллеги уже перестали реагировать на замечания: масками прикрывают только рот", – рассказывает OBOZREVATEL врач-инфекционист в Харькове.

В Украине только 17 февраля Кабинет министров принял решение ввести адаптивный карантин и ужесточить контроль. Ситуация в Ивано-Франковске должна отрезвить и врачей, которые перестали следить за собственной безопасностью, и всех украинцев. Пандемия не прошла. Вторая, третья и четвертая волна могут быть еще более жесткими. И пока в стране нет вакцины, пока не выработался коллективный иммунитет против коронавируса, каждый находится в опасности.

Министерство здравоохранения еще в прошлом году через госпредприятие "Медзакупівлі" приобрело у производителей средства индивидуальной защиты на сотни миллионов гривен. Сейчас вся эта продукция пылиться на складах. OBOZREVATEL пообщался с несколькими производителями, они подтвердили: готовы отдать товар или даже доставить его в любой момент, а то, что их склады заняты, не дает возможности эффективно пользоваться собственными площадями.

"Знаете как говорят: "бояре дерутся – у холопов чубы трещат". Так и сейчас, там на уровне Минздрава и "Медзакупівлі" есть разногласия. А в итоге просто видим хаос: больницы теперь тратят свои деньги – которые могли бы потратить на кислород для больных, на оборудование палат – на те же средства защиты, которые им уже купили", – рассказывает представитель одной из компаний.

Как говорят источники в Минздраве, из-за нехватки средств в бюджете думают потратить на доставку средств защиты кредитные деньги по программе сотрудничества с Мировым банком. И это в то время, когда сами поставщики говорят "мы готовы доставить".

И если в ближайшее время высшее руководство государства, Минздрав и "Медзакупівлі" не создадут эффективную систему закупки и доставки средств защиты, число заболевших медиков будет только расти. А в опустевших больницах спасать "тяжелых" пациентов будет некому...