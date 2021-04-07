Украина может получить два транша МВФ, – глава НБУ

Украина может рассчитывать сразу на два транша от Международного валютного фонда, учитывая длительный процесс переговоров.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко, пишет "Интерфакс". "Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ход переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", – говорит Шевченко.

Он выразил надежду, что в Верховной Раде, вернувшись к обычному режиму работы, примут все необходимые для продолжения сотрудничества с фондом законы. "Сейчас даже в случае снижения объемов (хотя я не готов говорить об объемах) нет ничего угрожающего. Эти средства могут быть замещены размещением евробондов. Мы же с вами знаем, что МВФ – это прежде всего не о деньгах, а о доверии к стране. Это мощный сигнал инвесторам", –отмечает глава НБУ.

Шевченко подчеркнул, что его институция не будет финансировать дефицит госбюджета в случае отсутствия финансирования. "Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – подытожил глава центробанка.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". Курс гривни, по его словам, до конца 2021-го будет "плюс-минус стабильным".

Как сообщал OBOZREVATEL: