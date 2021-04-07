Україна може отримати два транші МВФ, – глава НБУ

Україна може розраховувати відразу на два транші від Міжнародного валютного фонду, враховуючи тривалий процес переговорів.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко, пише "Інтерфакс". "Головним припущенням нашого макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ. З огляду на більш тривалий перебіг переговорів, ми можемо орієнтуватися на два транші", – каже Шевченко.

Він висловив надію, що у Верховній Раді, повернувшись до звичайного режиму роботи, вживатимуть усіх необхідних для продовження співпраці з фондом закони. "Наразі навіть у разі зниження обсягів (хоча я не готовий говорити про обсяги) немає нічого загрозливого. Ці кошти можуть бути заміщені розміщенням євробондів. Ми ж із вами знаємо, що МВФ – це насамперед не про гроші, а про довіру до країни. Це потужний сигнал інвесторам", – відзначає глава НБУ.

Шевченко підкреслив, що його інституція не фінансуватиме дефіцит держбюджету в разі відсутності фінансування. "Уже був минулий рік, коли було дуже багато спекуляцій на цю тему. Я можу тільки знову процитувати улюблену статтю закону про НБУ №54: "Національний банк не фінансує дефіцит державного бюджету". Ні НБУ, ні я не плануємо відступати від цього пункту", – підсумував глава центробанку.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна і МВФ досягнуть домовленостей в найближчі два місяці, після чого для отримання траншу потрібно буде виконати "домашню роботу". Курс гривні, за його словами, до кінця 2021-го буде "плюс-мінус стабільним".

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