Украина может получать "репарации" за счет российских нефти и газа: известный экономист озвучил вариант

США и ЕС могут ввести налог на покупку российских энергоресурсов в размере 20-30%. Собранные дополнительно деньги можно направить в Фонд восстановления Украины.

Такой вариант "репараций" в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал известный экономист, бывший замминистра финансов РФ, экс-первый заместитель главы Банка России (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко. Полную текстовую версию интервью в рамках проекта "Орестократия" можно прочитать здесь.

"Я думаю, что консолидированным решением будет отказ от российских энергоресурсов на 50% в течение года, на 70% – в течение двух лет. Ну и оставшиеся 30% в течение пяти лет – до истечения долгосрочного контракта. Это позволит экономикам построить нефте- и газопроводы, порты, чтобы принимать танкеры, везущие СПГ или нефть", – говорит экономист.

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Также по его словам Европа и Америка могут вместе ввести налог на импорт российских энергоресурсов. 20 или 30%. "А деньги от этого налога пойдут в фонд восстановления Украины", – предложил эксперт.

"Основную массу ущерба понесут поставщики энергоресурсов. Потому что у потребителя будет выбор – купить арабскую нефть или российскую, и 5% дополнительных издержек он готов на себя будет взять – просто чтобы быстрее и логистика проще. А 25% он будет взять на себя не готов. То есть давление на поставщика будет сильнее, и поэтому, скорее всего", – добавил экономист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России уже фактически произошел дефолт (хотя технически его не объявили). С 24 февраля, когда Россия решилась на войну против Украины, для страны-агрессора закрыли рынки капиталов. Об этом рассказал экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.