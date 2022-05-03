В ЕС раскрыли детали новых санкций против ЕС: станут наиболее сокрушительными, ограничат даже нефть

ЕС планирует принять новые санкции против РФ на ближайшем заседании Совета ЕС. Среди прочего планируют также ввести санкции в отношении российской нефти и расширить список банков, которые отключат от SWIFT.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters. Он также отметил, что еще не все страны ЕС согласились на санкции в отношении нефти. Ранее крупные европейские издания со ссылкой на собственные источники утверждали, что Германия дала свое согласия на такие санкции, а вот Венгрия публично отказалась от такого шага.

В ЕС якобы были вынуждены рассмотреть вариант санкций, которые при этом не коснутся двух стран ЕС, в том числе Венгрии. "Но я уверен, что, по крайней мере, в отношении импорта нефти, это соглашение будет возможно до следующего заседания Совета", – говорит Боррель.

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Новый пакет санкций Европейского союза в связи с полномасштабной войной России против Украины должен включать в себя вытеснение "большего количества российских банков" из глобальной сети SWIFT. Ограничения могут впервые коснутся российских энергоресурсов, что сделают их наиболее сокрушительными.

Отметим, власти Польши 2 мая призвала страны Евросоюза объединиться и ввести широкомасштабные санкции в отношении страны-террориста. Речь идет об эмбарго на нефть и газ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, между Польшей и Литвой заработал интерконнектор GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Российскому монополисту "Газпрому" будет гораздо труднее шантажировать государства газом. Украина получит полномасштабный доступ к терминалам в Польше и странам Балтии уже грядущим летом.