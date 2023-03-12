Украина и РФ положительно настроены по продлению "зерновой сделки": заявление Минобороны Турции

"Зерновая сделка", вероятно, будет продлена. Правительства Украины и страны-террористки России положительно настроены по поводу продления договоренности.

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Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает информагентство Anadolu. "Обе стороны настроены положительно, уверены, что результат будет положительным. Считаем, 18 марта операция будет продолжена, – сказал он.

Напомним, зерновое соглашение было создано при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года и было продлено в ноябре, но срок его действия истекает уже 18 марта.

Экспорт зерна из Украины упал на 26,6% – до 32,9 млн. тонн – в сезоне 2022/23. Меньший урожай и логистические трудности были вызваны вторжением России 24 февраля прошлого года.

Ранее сообщалось, что Украина начала переговоры с партнерами по расширению "зернового соглашения". В то же время, многое будет зависеть именно от стран, которые также участвуют в инициативе, а не только от Украины.

Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в украинском правительстве. "Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", – сказал чиновник на условиях анонимности. Как отмечается, украинские власти не вели переговоры со страной-агрессором Россией, которая заблокировала украинские черноморские порты после полномасштабного вторжения, но Киев понимал, что партнеры общаются с РФ.

OBOZREVATEL писал ранее: генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский 8 марта провели переговоры в Киеве. Основной темой встречи стало "зерновое соглашение", срок которого истекает 19 марта и за продление которого выступает ООН.