Украина готова нарастить закупки электричества у Европы: когда ожидать
Украина снизила объемы импорта электричества из Европы. Причиной этого стала стабилизация энергосистемы страны. Тем не менее, если снова возникнет дефицит, закупки не только вернут на прежний уровень, но и при необходимости увеличат.
Для этого европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время, сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили: до этого максимально возможный импорт из Европы составлял:
- 700 МВт ночью;
- 600 МВт в другие часы суток.
"Эта возможность у нас есть благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую "Укрэнерго" успешно осуществило 16 марта 2022 в экстремальных условиях войны", – объяснили в компании.
В самом же ENTSO-E отметили: возможность увеличения поставок получила также Молдова. "Увеличение торговых мощностей, доступных для импорта электроэнергии, поддержит Украину и Молдову в обеспечении поставок электроэнергии конечным потребителям", – рассказали там.
Когда Украина может нарастить импорт электричества
Как рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, нарастить импорт электроэнергии Украина может в случае возникновения дефицита мощности в энергосистеме. К нему среди прочих факторов могут привести:
- похолодание;
- рост потребления.
"Начиная с января, украинской энергосистеме помогал импорт электроэнергии из Европы, который позволял смягчить дефицит мощности. Сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами, что привело к сокращению импорта. Но в случае похолодания, роста потребления, влияния других факторов, которые приведут к дефициту мощности, импорт может быть восстановлен", – объяснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на ночную ракетно-дроновую атаку, проведенную Россией, 16 февраля электричество в Украине отключать не планируют. Достичь этого удалось благодаря устранению дефицита мощности в системе.
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