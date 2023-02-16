Украина готова нарастить закупки электричества у Европы: когда ожидать

Украина снизила объемы импорта электричества из Европы. Причиной этого стала стабилизация энергосистемы страны. Тем не менее, если снова возникнет дефицит, закупки не только вернут на прежний уровень, но и при необходимости увеличат.

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Для этого европейское энергообъединение ENTSO-E приняло решение об увеличении технической возможности импорта электроэнергии в Украину до 700 МВт в любое время, сообщили в "Укрэнерго". Там напомнили: до этого максимально возможный импорт из Европы составлял:

700 МВт ночью;

600 МВт в другие часы суток.

"Эта возможность у нас есть благодаря синхронизации украинской и европейской энергосистем, которую "Укрэнерго" успешно осуществило 16 марта 2022 в экстремальных условиях войны", – объяснили в компании.

В самом же ENTSO-E отметили: возможность увеличения поставок получила также Молдова. "Увеличение торговых мощностей, доступных для импорта электроэнергии, поддержит Украину и Молдову в обеспечении поставок электроэнергии конечным потребителям", – рассказали там.

Когда Украина может нарастить импорт электричества

Как рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, нарастить импорт электроэнергии Украина может в случае возникновения дефицита мощности в энергосистеме. К нему среди прочих факторов могут привести:

похолодание;

рост потребления.

"Начиная с января, украинской энергосистеме помогал импорт электроэнергии из Европы, который позволял смягчить дефицит мощности. Сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами, что привело к сокращению импорта. Но в случае похолодания, роста потребления, влияния других факторов, которые приведут к дефициту мощности, импорт может быть восстановлен", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на ночную ракетно-дроновую атаку, проведенную Россией, 16 февраля электричество в Украине отключать не планируют. Достичь этого удалось благодаря устранению дефицита мощности в системе.

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