Украина будет продавать сталь в США без 25%-ной пошлины

Украина будет поставлять сталь в США без 25%-ной ввозной пошлины. Льгота будет действовать год. Такой шаг поможет экономике, ведь сталь является одним из важнейших продуктов украинского экспорта.

Об этом объявила министр торговли США Джина Раймондо, сообщает украинское Министерство экономики. В ведомстве напомнили, что Украина занимает 13 место в мире по производству стали.

"Металлургическая отрасль является одной из важнейших в структуре индустрии нашей страны. Чтобы стабилизировать работу в условиях военной агрессии России, важно обеспечить возможности для экспорта стали и изделий из нее", – подчеркнули в Минэкономики.

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Ввозная пошлина в 25% на сталь и алюминий действует в США с 2018 года. Она распространяется на все страны. Еще на этапе введения пошлины Украина просила американских партнеров о льготном режиме, однако те отказали его вводить.

Тем не менее в 2021 году Украина заметно нарастила металлургический экспорт в США – до 428,9 тыс. тонн. Годом ранее поставки составляли 359 тыс. тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украины в целом ведет с международными партнерами переговоры об отмене или снижении пошлин на украинские товары. В частности, Еврокомиссия уже предложила на год отменить для Украины все торговые квоты и пошлины. Фактически, это как минимум на время создаст украинским экспортерам условия, похожие на те, которые есть у их конкурентов в ЕС.

Такое же решение уже приняли в Великобритании. А позже пошлины отменила и Канада. Со всеми этими странами у Украины действуют соглашения о зоне свободной торговли.