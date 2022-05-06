ЕС отменит пошлины и квоты для Украины: взлетит ли экспорт и что это даст бизнесу

Еврокомиссия предложила на год отменить для Украины все торговые квоты и пошлины. Фактически, это как минимум на время создаст украинским экспортерам условия, похожие на те, которые есть у их конкурентов в ЕС. Однако это будет всего лишь первым шагом.

О том, как и что может измениться с новым решением и почему это не спасет экспорт, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нет, предложение Еврокомиссии – всего лишь первый шаг. Далее должны быть решения министров стран ЕС и европейского парламента. Однако Еврокомиссия разрабатывала инициативу в тесном сотрудничестве и с министрами, и с парламентом, поэтому, вероятно, вскоре они также поддержат отмену ограничения для украинского экспорта, рассказал OBOZREVATEL советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иван Нагорняк.

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Украина просила ЕС ввести особые преференции еще до начала полномасштабной войны. Россия накапливала свои войска на границах, уже тогда было понятно, что украинский экспорт будет затруднен. С момента первых предложений и до опубликованного заявления Еврокомиссии прошло чуть больше месяца.

"Мы начали диалог с комиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом еще в феврале. А уже к концу марта было предложение. Думаю, что 30-31 мая будет решение на европейском совете", – рассказывает Нагорняк. Со стороны Украины переговоры вела вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Но есть и хорошая новость: решение принимается только на год, но Украина находится в консультациях с ЕС о том, чтобы продлить его. А после вступления в ЕС рынок для украинских экспортеров откроется без ограничений по срокам.

"Кабинет министров, как вы знаете, проводил пересмотр соглашения об Ассоциации. Мы консультировались с бизнесом и уже выходили на переговоры Украина-ЕС о более долгосрочном решении о вопросе либерализации нашей торговли. Есть большой шанс, что она может быть продолжена. Мы хотим найти системное решение для нашей торговли, а не ежегодно продлевать преференции", – говорит Нагорняк.

Экспорт Украины значительно не увеличится, главная проблема сейчас это не квоты, а отсутствие логистики. Заблокированы порты, нет возможности доставлять крупные грузы, рассказывает Вероника Мовчан, директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций. Она является одним из ведущих украинских специалистов по вопросам экспорта.

"Это решение для нас очень важное. Это символ того, что европейский рынок откроется для украинских экспортеров. Но у нас одна из ключевых проблем – логистическая. Это в первую очередь зерно и металл, большая часть нашего экспорта, которая доставлялась через порты", – рассказывает Мовчан.

Отмена квот и пошлин упростит работу бизнеса, однако кардинально на ситуацию в ближайшее время не повлияет. Но как только морские порты будут разблокированы, заработает одесский порт, экспорт из Украины упростится.

"Касательно квот для нас важны позиции по зерну, меду, переработанных томатах, яблочному соку, металлах", – говорит Мовчан. Но при этом в ближайшее время после отмены квот значительно выиграют только производители меда, если сумеют собрать урожай.

Тут стоит пояснить, что квота – возможность Украины без пошлин доставлять только определенный объем товара. А все, что превышает квоты, нужно поставлять уже с уплатой пошлины. А это сокращает прибыль экспортера и вынуждает его повышать цены на свои товары. И чем выше цены, тем меньше покупателей в ЕС.

"Если мы получим в течение полугода доступ к одесскому порту, то результатов от отмены пошлин и квот будет значительно больше", – добавляет эксперт. Однако физически вернуться к показателям экспорта 2021-го не удастся еще долго. Уничтожены производственные мощности. А часть украинских земель нужно не только освободить, но и очистить от мин, остатков военной техники.

Также придется искать сельхозтехнику.

Отмена пошлин и квот может быть сигналом для международных инвесторов, но только в том случае, если это решение будет постоянным. Сейчас выиграют от этого только те украинские экспортеры, которые смогли наладить логистику в ЕС и продолжили производить свою продукцию.

В ближайшие годы Украина имеет шансы на вступление в ЕС, вместе с окончанием войны, открытием украинских портов и возможностью уже сейчас продавать товары без пошлин – все это открывает перспективы для нас создать привлекательный бизнес-климат. Правда, также стоит учесть, что война не обнулила проблемы, которые существовали до нее: коррумпированная судебная система, рейдерство при участии силовиков и чиновничий произвол.

"Чтобы инвесторы принимали решения, должно быть долгосрочные изменения. Открытие на год инвесторов не привлечет. Но если это первый шаг, пока Украина получает статус кандидата в члены, начнутся переговоры о членстве в ЕС. Тогда в среднесрочной перспективе это может создать необходимые условия", – подытожила Мовчан.

В целом же даже временная отмена пошлин и квот – первый значительный шаг со стороны ЕС, который не ограничивается политическими заявлениями и меморандуми, а предоставляет Украине конкретные возможности.