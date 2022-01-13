Украина будет бороться до последнего: у Зеленского рассказали о противодействии "Северному потоку-2"

Украина готова противостоять энергетической экспансии РФ в Европе и будет до последнего бороться, чтобы газопровод "Северный поток-2" не был запущен. Как заявил замруководителя Офиса президента Игорь Жовква, министр энергетики Герман Галущенко ведет постоянный диалог с еврокомиссаром по энергетике.

Он указал, что "Северный поток-2" не соответствует еврозаконодательству. Об этом Жовква рассказал для "Украинского радио" 13 января.

Замруководителя Офиса президента также добавил, что уже в этом году, ближе к весне, состоится бизнес-форум по энергетическим вопросам. По его словам, в форуме будет участвовать руководство Евросоюза, в частности, президент Еврокомиссии, где будет обсуждаться роль Украины в противостоянии российской газовой агрессии.

Видео дня

Жовква напомнил, что Украину ранее допустили к участию в процессе сертификации "Северного потока-2". Германия допустила две госкомпании – "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины".

"Мы озвучили свои предложения государствам-членам ЕС по поводу того, как можно увеличить транзит топлива через Украину, уменьшив плату за транзит дополнительных опций газа. Благодаря чему в декабре 2021 года Украина впервые была приглашена к участию в работе кризисной группы по газу Европейского Союза, где обсуждали, как нам реагировать на потенциальный кризис", – отметил Жовква.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вместе с Германией и Евросоюзом прорабатывают меры по задержке запуска скандального "Северного потока-2". Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ФРГ уже предприняла "значительные шаги", чтобы задержать запуск трубопровода.

"Мы работаем с немецкой стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода", – завила Нуланд. Также немецкое правительство подтвердило договоренности, достигнутые с предыдущей коалицией относительно "Северного потока-2". Нуланд указала, что договоренности касаются того, что работа "трубы" будет приостановлена, если РФ прибегнет к агрессии против Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, несколько американских сенаторов-демократов заявили после встречи с представителями администрации президента США Джо Байдена, что, по их мнению, санкции против "Северного потока-2" могут нанести ущерб отношениям с Германией.

Введение новых ограничений против скандальной "трубы" поддерживает сенатор-республиканец Тед Круз. Представители администрации пытались убедить сенаторов не поддерживать законопроект.