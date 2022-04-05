"Украина борется за наши ценности!" Глава Европарламента призвала отказаться от газа из России
Глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны отказаться от поставок газа из России. Такой была ее реакция на обнародование зверств российских оккупантов в Буче и Ирпене.
Она отметила, что снимки последствий месячной оккупации этих городов показывают уровень угрозы. Об этом Метсола написала на своей странице в Twitter и добавила, что нужно действовать.
Помимо отказа от газа из страны-агрессора, глава Европарламента призвала ввести еще больше санкций против России и закрыть все лазейки в пакетах ограничительных мер.
Также Роберта Метсола считает нужным передавать Украине больше гуманитарной помощи и снаряжения для военных.
"Украина борется за наши ценности в невозможных условиях", – подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что страна готова поддержать введение санкций в отношении поставок российского газа, особенно после опубликованных фото из Бучи.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от Евросоюза введения пятого раунда "жестких санкций как можно скорее".
Власти США, ЕС и Великобритании также сообщили 3 апреля о том, что они вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован фото из Бучи.
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