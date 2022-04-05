"Украина борется за наши ценности!" Глава Европарламента призвала отказаться от газа из России

София Закревская
Mакроэкономика
1 минута
'Украина борется за наши ценности!' Глава Европарламента призвала отказаться от газа из России

Глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны отказаться от поставок газа из России. Такой была ее реакция на обнародование зверств российских оккупантов в Буче и Ирпене.

Она отметила, что снимки последствий месячной оккупации этих городов показывают уровень угрозы. Об этом Метсола написала на своей странице в Twitter и добавила, что нужно действовать.

Помимо отказа от газа из страны-агрессора, глава Европарламента призвала ввести еще больше санкций против России и закрыть все лазейки в пакетах ограничительных мер.

Также Роберта Метсола считает нужным передавать Украине больше гуманитарной помощи и снаряжения для военных.

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"Украина борется за наши ценности в невозможных условиях", – подчеркнула она.

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