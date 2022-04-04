Запад шокировали фото из Бучи. Премьер Эстонии потребовала нового раунда санкций ЕС против РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от Евросоюза введения пятого раунда "жестких санкций как можно скорее". Таким образом она отреагировала на опубликованные фото зверств российских оккупантов в освобожденной Буче.

"Нам нужно мужество, моральная ясность и больше действий, чтобы остановить это. Равнодушие – мать всех преступлений. Доказательства должны быть собраны, сохранены для суда, а преступники должны предстать перед судом. Нам нужен 5-й раунд жестких санкций ЕС как можно скорее", – написала Каллас в своем Twitter.

Также она добавила, что главным приоритетом блока должно стать увеличение военной помощи Украине. "Им нужно вернуть свои города и освободить людей от российской оккупации и репрессий", – подытожила премьер.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз должен усилить пятый санкционный пакет против России, поскольку заложенные в него сейчас ограничения не достаточно сильны. В частности, нужно отключить от SWIFT новые российские банки, а также наложить эмбарго на энергоносители РФ. Если же ЕС не сделает этого, Украина будет вынуждена публично заявить о "неадекватности ответа на ситуацию".

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что усиленный пакет мер должен включать:

отключение от SWIFT новых российских банков;

введение эмбарго на российскую нефть, газ и уголь;

закрытие портов ЕС для российских судов и товаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, власти США, ЕС и Великобритании сообщили 3 апреля о том, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован из-за фото из Буче.