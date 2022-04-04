"Никакого вето с нашей стороны". Италия готова поддержать санкции против российского газа

Италия готова поддержать введение санкций в отношении поставок российского газа. Особенно после опубликованных фото из Бучи, где войска страны-террориста творили различные зверства, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", – заявил Ди Майо. Об этом он рассказал для ANSA по итогам Трехсторонней встречи Верхней Адриатики с коллегами из Хорватии и Словении.

Стоит отметить, что не только итальянские власти отреагировали на фото бесчинств российских оккупантов. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала от Евросоюза введения пятого раунда "жестких санкций как можно скорее".

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"Нам нужно мужество, моральная ясность и больше действий, чтобы остановить это. Равнодушие – мать всех преступлений. Доказательства должны быть собраны, сохранены для суда, а преступники предстать перед судом. Нам нужен 5-й раунд жестких санкций ЕС как можно скорее", – написала Каллас в своем Twitter.

Также она добавила, что главным приоритетом блока должно стать увеличение военной помощи Украине. "Им нужно вернуть свои города и освободить людей от российской оккупации и репрессий", – подытожила премьер.

Власти США, ЕС и Великобритании также сообщили 3 апреля о том, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован фото из Бучи.

"Потрясен кадрами зверств, совершенных российской армией в освобожденном районе Киевщины. ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для судебного преследования в международных судах. На подходе дальнейшие санкции и поддержка ЕС. Слава Украине!", – написал Мишель в Twitter.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты совершили очередной обстрел города Николаев. Враг при этом использует запрещенные кассетные снаряды.

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