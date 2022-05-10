Украденное из Украины зерно уже в Средиземном море: Россия везет его в Сирию

Украденное российскими оккупантами в Украине зерно уже находится в Средиземном море. Вероятнее всего, его везут в Сирию, чтобы потом продать на черном рынке.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По его данным, значительная часть вывезенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

"Пока известно, что з Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – сообщили в ГУР.

К слову, ранее Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался покупать краденное зерно, поэтому россияне отправились с ним в Ливан и Сирию.

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В целом, по данным ГУР, россияне продолжают вывозить с оккупированных территорий Украины продовольствие. Зерновые и другие продукты (например, свеклу, картофель и капусту) переправляют или в оккупированный Крым, или непосредственно на территорию РФ. В частности:

в Запорожской области в городе Пологи к вывозу готовят зерновые и семена подсолнечника;

в Энергодаре (тоже Запорожская обл.) оккупанты изъяли зерно из хранилищ и повезли его на КАМАЗах и DAF под охраной военных в сторону Крыма;

в Харьковской области в селе Волохов Яр оккупантам в вывозе зерна помогают коллаборационисты, продовольствие вывозят напрямую в Россию;

из Малой Лепетихи Херсонской области на зерновозах "Крымзернотранса" вывезли 1500 тонн зерна.

Россия вывезла с оккупированной территории Украины уже около трети запасов зерна. Это около 400 тыс. тонн продукции, которая находилась в четырех областях страны – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

И это зерновые, которые прежде всего нужны для обеспечения ежедневной продуктовой безопасности – питания украинцев и выполнения полевых работ. Никаких стратегических запасов в этих регионах не было, заверили ранее в Минагропроде.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".