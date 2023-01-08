У украинцев отказываются принимать доллары: какие банкноты не возьмут
В Украине отказываются принимать не только поврежденные, но и устаревшие банкноты доллара (выпущенные до 1996 года). Для обмена такой купюры нужно обращаться в банк, который отправит его банку-корреспонденту за границу и проведет замену.
Как говорится в материале OBOZREVATEL, в то время как поврежденные банкноты гривни принимают в отделениях НБУ, обменом долларов занимаются только иностранные банки. Такая услуга оплачивается отдельно и в зависимости от степени повреждения может составить до 50% от номинала.
Проблемы могут возникнуть:
- с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;
- которая значительно изношена (ветхая);
- которая порвана;
- на которой есть пятна краски.
В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.
"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан по поводу отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.
В Украине в обменниках и обманках отказываются принимать доллары, которые выпущены до 1996 года. Дело в том, что после 1996-го в США выпустили банкноты с новым дизайном и новыми защитными элементами. В результате некоторые кассиры не могут отличить фальшивые банкноты от настоящих, если им больше 26 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!