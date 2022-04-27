Тунис будет возить к себе туристов из России, несмотря на войну

Тунис, несмотря на войну в Украине, направит в Россию самолеты для перевозки туристов. Власти страны не хотят терять отдыхающих и отмечают, что РФ – важный для них рынок.

Об этом сообщил министр туризма Туниса Мохамед Моэз Белхассин, пишет Northafricapost. Войну, которую РФ развязала в Украине, он назвал "кризисом".

Полеты, вероятно, будет осуществлять тунисская авиакомпания Syphax Airlines. Ранее она подписала соглашение с российским туроператором TUI-Russia о доставке 50 тыс. российских туристов в 2022 году.

Тунисский чиновник при этом отметил, что "российский рынок важен для туристического сектора Северной Африки". Также он подчеркивал, что Тунис рассчитывает на визит 660 тыс. российских и украинских туристов в 2022 году.

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Это столько же, сколько в 2021 году. При этом 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. РФ попала под многочисленные санкции.

"Мы хотим выйти на эти цифры в этом году, несмотря на кризис в этих странах", – заявлял Моэз Белхассин. При этом небо над Украиной и вовсе закрыто для авиаперевозок. Как именно Тунис собрался достичь прошлогоднего турпотока из Украины, остается загадкой.

Впрочем, как сообщал OBOZREVATEL, российским туристам рады далеко не везде. Так, представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил гостиницам Турции требование, в котором говорится о необходимости отменить бронь всех туристов из России.

Требование действует до 31 мая, а затем 20 числа каждого месяца будет поступать информация о продлении или отмене ограничений. Речь идет даже о тех россиянах, которые уже успели вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить.

Западные СМИ также сообщают, что путешественники из Европы требуют от гостиниц прекратить работать с россиянами. Тем временем российское отделение компании TUI в Турции Tantur было закрыто, его сотрудников уволили, а компьютеры заблокировали.