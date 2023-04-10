Цены на нефть переписали: что стало причиной

По состоянию на утро 10 апреля мировые цены на нефть практически не претерпели изменений: так, на 06:30 по Гринвичу фьючерсы марки Brent упали на 7 центов –до 85,05 долларов за баррель, а марки West Texas Intermediate (WTI) – на 3 цента, до 80,67 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что глобальная причина такого положения – намерение стран ОПЕК+ сократить поставки ресурса с мая.

"Цены на нефть почти не изменились, поскольку инвесторы взвешивали перспективу сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ с мая на фоне опасений относительно ослабления глобального роста. Которое может снизить спрос на топливо", – объяснили эксперты.

При этом подчеркивается: отдельно инвесторы наблюдают за ходом переговоров между Ираком и Курдистаном по возобновлению экспорта нефти с севера. Что может привести к увеличению объемов кислой нефти (содержащая 1-2% серы) на мировом рынке.

В Индии блокируют платежи за российскую нефть

Тем временем, второй по размерам активов государственный банк Индии – Bank of Baroda – начал блокировать платежи за российскую нефть, если цена сырья превышает 60 долларов за баррель. Таким образом, Индия фактически присоединилась к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть.

Важно, что после введения западных санкций Индия стала для РФ крупнейшим рынком сбыта нефти. В марте именно эта страна купила 70% от проданного количества Urals – основного экспортного сорта российской нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, России в целом все сложнее искать покупателей на свое сырье. К примеру, Польша разорвала последний контракт на поставку российской нефти.

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