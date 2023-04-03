Россия получит больше денег, США разрешили Японии нарушить ценовой потолок на нефть – WSJ

Япония получила от США разрешение на закупку российской нефти дороже ценового потолка в 60 долларов/баррель. Необходимость этого японские власти обосновали зависимостью от российских энергоносителей.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается: эта зависимость стала одной из причин "нерешительности Токио в вопросе более существенной поддержке Украины в войне".

"Япония добилась согласия США на исключение [из ценового потолка], заявив, что это необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям. Это свидетельствует о зависимости Японии от ископаемого топлива России", – говорится в материале.

Таким образом, подчеркивается, произошел разрыв "единства усилий [стран Запада] по установлению глобального ценового потолка" на российскую нефть. Который в настоящее время находится на уровне 60 долларов за баррель.

Кроме того, замечается, за последний год Япония также увеличила закупки российского природного газа. Хоть и незначительно – на 4,6%, по сравнению с 2021 годом. что тем не менее, резко контрастирует со снижением энергозависимости от РФ со стороны многих государств Европы.

В то же время авторы материала отмечают: само установление Японией тесных энергетических связей с РФ продиктовано, среди прочего, ее геополитическими интересами. В частности, желанием вернуть "группу северных островов, захваченных советскими войсками в 1945 году".

США "победили" российскую нефть

Тем временем, США стали главным экспортером нефти в ЕС, перехватив первенство у России. Более того, Россию обогнали также Норвегия и Казахстан.

Так, по данным Евростата, в 2022 году доля России упала с 31% в январе до 4% в декабре. В то же время, США нарастили свою долю с 13% до 18%. Норвегия увеличила свою до 17%.

Поставки же из Казахстана, отмечают аналитики, остались в пределах прежнего уровня в 8-14%. Однако за счет резкого снижения российского экспорта, ему удалось обойти по этому показателю РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по данным Международного энергетического агентства, после того, как 5 февраля вступило в силу эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, их – а также самой нефти – суммарный экспорт сократился на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом поставки российской нефти в ЕС сократились на 800 тыс. б/с.

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