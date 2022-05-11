Цены на аренду квартир в Киеве обвалились: владельцы пытаются хитрить

В Киеве спрос на аренду квартир упал в два раза по сравнению с периодом до масштабной войны. Вместе с тем снизилась и средняя стоимость. Сейчас однушку в столице можно арендовать за 5 тыс. грн, а средняя стоимость составила 8 тыс. грн против около 13 тыс. грн до 24 февраля.

Об этом говорится в данных профильного сервиса по аренде недвижимости Bird. "Появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указана более высокая цена после войны", – отмечают специалисты сервиса.

Видео дня

Однако также есть и предложения, которые не соответствуют даже состоянию рынка до полномасштабной войны. К примеру, на страницах сообщества "Риелторы зло", где владельцы сдают жилье без посредников, предлагают трехкомнатную квартиру без ремонта (состояние после строителей, без сантехники, кроме унитаза) просят 10 тыс. грн.

"Возобновление продолжается. Медиана цены 1-комнатной квартиры с начала войны упала на 37%, с 13 000 грн до 8000 грн", – отмечают специалисты сервиса. Спрос на квартиры постепенно возникает, рассказывает OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита. Но до уровня начала февраля 2022-го еще очень далеко.

"Последний месяц начали появляться предложения об аренде во всех сегментах. Разные варианты можно увидеть. Предложения точно есть, вот только спрос не такой активный", – говорит Пита. Первый месяц войны многие арендодатели предлагали своим квартирантам или высокие скидки, или же вообще не брали деньги за аренду. А вот тем владельцам жилья, которые остались без арендаторов, найти новых крайне сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили строительство в 427 жилых комплексах. В Киевской области работы ведутся только на 12% ЖК, в то же время до 80% – в Закарпатской, Львовской и еще ряде областей, где не было интенсивных военных действий.