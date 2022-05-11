newspaper

Цены на аренду квартир в Киеве обвалились: владельцы пытаются хитрить

Александр Литвин
Mакроэкономика
2 минуты
4,2 т.
Когда лучше всего арендовать квартиру

В Киеве спрос на аренду квартир упал в два раза по сравнению с периодом до масштабной войны. Вместе с тем снизилась и средняя стоимость. Сейчас однушку в столице можно арендовать за 5 тыс. грн, а средняя стоимость составила 8 тыс. грн против около 13 тыс. грн до 24 февраля.

Об этом говорится в данных профильного сервиса по аренде недвижимости Bird. "Появилось большое количество квартир, где цена указана на военный период. В описании таких объявлений указана более высокая цена после войны", – отмечают специалисты сервиса.

Как изменились цены на квартиры
Видео дня
Как изменился спрос на жилье

Однако также есть и предложения, которые не соответствуют даже состоянию рынка до полномасштабной войны. К примеру, на страницах сообщества "Риелторы зло", где владельцы сдают жилье без посредников, предлагают трехкомнатную квартиру без ремонта (состояние после строителей, без сантехники, кроме унитаза) просят 10 тыс. грн.

Какие квартиры предлагают

"Возобновление продолжается. Медиана цены 1-комнатной квартиры с начала войны упала на 37%, с 13 000 грн до 8000 грн", – отмечают специалисты сервиса. Спрос на квартиры постепенно возникает, рассказывает OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита. Но до уровня начала февраля 2022-го еще очень далеко.

"Последний месяц начали появляться предложения об аренде во всех сегментах. Разные варианты можно увидеть. Предложения точно есть, вот только спрос не такой активный", – говорит Пита. Первый месяц войны многие арендодатели предлагали своим квартирантам или высокие скидки, или же вообще не брали деньги за аренду. А вот тем владельцам жилья, которые остались без арендаторов, найти новых крайне сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили строительство в 427 жилых комплексах. В Киевской области работы ведутся только на 12% ЖК, в то же время до 80% – в Закарпатской, Львовской и еще ряде областей, где не было интенсивных военных действий.