Транзит российского газа через Украину упал до нового минимума

Среда, 4 января, страна-террористка Россия сократила суточные поставки природного газа через украинскую ГТС (газотранспортную систему) еще на 10%. Теперь он составляет 38,4 млн куб. м, что является новым историческим минимумом.

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Об этом сообщает ExPro. Агрессор транспортирует природный газ через Украину в две страны: Словакию и Молдову. Поставки в Молдову остаются стабильными – около 6 млн. куб. м в сутки.

При этом сократились поставки именно в Словакию – с 36,8 до 32,8 млн куб. м 4 января. Объемы прокачки почти втрое меньше забронированной мощности – 109,6 млн куб м в сутки. Долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 гг. на условиях "качай или платы" предусматривает, что Россия должна оплачивать весь забронированный объем – в 2023 г. 40 млрд куб.

Пока причины дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу неизвестны. Вместе с тем цены на природный газ на европейских рынках продолжают снижаться – до €67/MWh (или $750/тыс куб м), самого низкого значения с 18 февраля 2022-го.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на открытии торгов 4 января цены на газ в Европе теряют 7%, находясь в районе 730-735 долларов за тысячу кубометров – , несмотря на все попытки России создать дефицит. Такой ценовой уровень зафиксирован впервые с 18 февраля 2022 года – , т.е. столь низкой стоимость топлива была еще до развязанной Россией войны.

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