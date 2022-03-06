TikTok приостановит работу в России

TikTok принял решение приостановить работу в России. Из-за нового закона с наказанием за "фейки" платформа больше не позволяет распространять пользователям в РФ контент.

Об этом говорится в сообщении в официальном блоге TikTok в Twitter. "В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута", – говорится в сообщении.

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В компании добавили, что продолжают оценивать ситуацию в России, чтобы определить, "когда мы сможем полностью возобновить наши услуги, считая безопасность нашим главным приоритетом".

Отметим, ранее по требованию российских властей в РФ ограничили доступ к Facebook. Также в российских СМИ активно обсуждают возможность ограничения "свободного интернета" (по примеру Китая). В таком случае из России можно будет попасть только в собственную сеть.

Кроме того, российские власти за несколько дней закрыли все издания, которые использовали слово "война", описывая нападения России на Украину. В их числе "Эхо Москвы", "Дождь", "Медиазонно", "Медуза".

Единственным источником информации для россиян остаются государственные пропагандистские СМИ.