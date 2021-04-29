Ще у квітні уряд скасував регулювання цін на газ, які встановив в лютому 2021 за формулою 6,99 за куб + граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за куб без ПДВ (20%). У квітні 17 компаній підняли ціни, найдорожча з яких була в маріупольського “Азовгазу” - 8,85 за куб. А на травень трейдингові компанії опублікували річні та місячні тарифи для газу.

Які тепер будуть тарифи

У Херсонській та Житомирській областях постачальники пропонують куб газу за 13,5 грн. З доставкою - це ще на 2,14 грн більше, практично 16 грн доведеться платити в підсумку. У 21 з 56 постачальних компаній вартість газу на рік перевищила 10 грн за куб м. Поки немає холодів, справді драконівських платіжок українці не побачать, бо 80% собівартості тепла - все той самий газ. А до осені ще є час знайти винних чи придумати, як пояснити власні провали.

У порівнянні з минулим роком в кращих випадках тарифи зростуть в 2 та 2,5 рази. У споживачів і справді є можливість укласти договір на рік вперед і зафіксувати ціну, а також платити щомісячно. Та річні ціни зазвичай більші, адже компанії закладають усі можливі ризики в цей тариф.

Як Уряд надурив українців взимку

У січні Уряд зробив вигляд, що систематичне зростання тарифів - це зрада інтересів українського народу. Тоді винними робили монополістів, облгази Дмитра Фірташа і всіх, окрім самих себе і власної некомпетентності. Вже у січні Уряд брехав українцям про те, що зростання було раптовим. Бо ще з з 1 серпня 2020 року в державі немає граничної ціни на газ для населення, а взимку "блакитне паливо" та електроенергія дорожчають через зростання попиту. Це традиційно. А враховуючи те, що в нас облгази, які належать одному олігарху, постачають газ в домівки понад 80% громадян, вже влітку можна було прогнозувати ріст тарифів. Уряд ніяк не підготувався. Я детально писав про цей провал.

Після початку регулювання у встановлення єдиної ціни 6,99 грн за куб, Уряд Дениса Шмигаля хизувався, що ця вартість нижча, ніж була в 2018-2019 роках. І прем’єр вкотре обманював українців, бо до 6,99 грн за куб додавалася вартість розподілу 1,79 грн без ПДВ, а з податком ця цифра перетворювалася у 2,14 грн. Відповідно, вартість одного куба насправді була не 6,99, а 9,13 грн і стала найвищою в історії.

А якщо до цього додати нерозуміння такого регулювання з боку наших західних партнерів, і згадати, що Уряд провалив переговори з МВФ, що вже виливається у більш жорсткі умови по субсидіях з їх подальшим скороченням, то ми отримали від’ємний ефект від рішень. Оскільки вирішувалася не проблема, а наслідок некомпетентності. Сама проблема залишилася.

Ринок газу. Чергова брехня Уряду.

Сьогодні нам розповідають, що ціни диктує ринок. І наша модель є повноцінним ринком газу. Але це здебільшого профанація, оскільки крім списку з різними постачальниками з дуже високими та просто високими тарифами, українці отримали ту саму монополію постачальників, які навіть не намагаються створювати конкуренцію на ринку. Облгази олігарха Фірташа пропонують куб газу по 7,99 грн, а “Нафтогаз” пропонує по 7,96. Різниця в три копійки між постачальниками, які контролюють 83% ринку. Виходить, що замість реальної конкуренції вони просто вирішили не заважати один одному. Заради справедливості, варто сказати, що найдешевші тарифи є в ДП “Евода Трейд” КП “Луцькводоканал” - 7,88 грн за куб, “Черкасигаз Збут” та “Уманьгаз Збут” - 7,89 грн за куб. Але це великої погоди не робить. І в подальшому ринок ділитимуть два найбільших гравці з все одно високими цінами.

Нові рятівники для народу

Дуже цікаве співпадіння сталося нещодавно. Уряд ухвалив рішення звільнити Андрія Коболева з посади голови НАК “Нафтогаз” разом з наглядовою радою. НАК минулий рік завершив зі збитками в 19 млрд. На місце Коболева призначили Юрія Вітренка. Натомість 29-го квітня ВР 305 голосами нардепів призначила Германа Галущенка міністром енергетики. “Енергоатом” Галущенка також завершив минулий рік зі збитками у 4,8 мільярда, але там розповідали, що все через ставку на більш дорогу електроенергію ТЕС, робота яких забезпечує замовленнями вугільну промисловість.

У парламенті Ірина Верещук, яка входить до орбіти Офісу президента, поставила запитання Галущенку про його план щодо зниження тарифів, оскільки саме цього чекають від влади люди. Галущенко відповів, що такий план існує. Питання актуальне, бо попереду ще зростання тарифів на електрику. І рятувати рейтинги влади справді є від чого.

Та поки ми знову бачимо невдало розіграний серіал. Зростання тарифів з травня перекрили звільненням Коболева і наглядової ради “Нафтогазу”, а також призначенням нового міністра-рятівника. Українцям вкотре кажуть почекати поки до опалювального сезону хтось щось придумає в умовах ринку і залежності від вартості енергоносіїв на європейських хабах. Та ніхто не говорить про те, що Урядом повністю провалена програма з енергоефективності, яка могла б зменшити суми в платіжках за рахунок меншого споживання та ефективнішого використання ресурсів. Через некомпетентність не був створений справжній, а не бутафорний ринок газу, не ведеться повноцінна боротьба з монополіями. А комуністичні гасла та несвоєчасні рішення калібру регулювання цін на певний проміжок часу лише гальмують реформи, дивують західних партнерів, які відтерміновують фінансову підтримку, що автоматично призводить до втрати дорогоцінного часу. І, в підсумку, все це виливається у зростання тарифів. Але українці опиняються в гірших умовах перед викликами - зі скороченням субсидій та в умовах і без того постраждалої економіки внаслідок коронавірусу і відсутності професіоналів в Кабміні.

Звісно, ВР відхилила ідею з річним мораторієм на зростання комунальних тарифів, що не призвів би ні до чого корисного, окрім все тієї ж втрати часу. Але неадекватні дії уряду вилилися у те, що борги за комуналку лише за січень-лютий виросли з 73,6 млрд до 82,5 млрд грн. Майже на 9 млрд. Можна лише уявити, що чекає після нових тарифів.

Що робити

Багато кажуть про газ власного видобутку та про дешеву атомну електроенергію, як шлях до власної енергонезалежності. Але точно можна проводити грамотну політику - влітку газ завжди дешевший, а в Україні є найбільші в Європі підземні газові сховища на 32 млрд кубометрів. Ніщо не заважало вже цієї зими продавати українцям та промисловості газ, закуплений влітку 2020-го по 3,5 грн за куб, дешевше, ніж навіть 6,99, щоб дозволити легше пройти ці зростання та не підставлятися регулюванням перед заходом. Так само ніщо не заважатиме робити це і в 2021-му році, але газопостачальникам потрібно монетизуватися, а у владі їм дозволяють це робити. При цьому, зі зростанням тарифів, на жаль, сервіс не покращується. Як і не впроваджується швидше енергоефективність. Уряд не здатен вирішувати проблему комплексно, бо йому бракує професійності. І продовжує боротьбу з вітряками, яка виллється у тотальну токсичність до осені. Антирейтинг вже перевалив за 50%. І коли владі якось доведеться пояснювати, чому в новий опалювальний сезон ми входимо з драконівськими тарифами без вибору, логічно може послідувати відставка Уряду. Але замилювання очей і кадрові звільнення не є вирішенням проблем. А ми продовжуємо втрачати час через тих, хто досі живе у серіалі.

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