Суд в Гааге обязал Россию заплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за Крым: у Путина отреагировали

В Кремле еще не определились, будут ли платить украинскому "Нафтогазу" 5 млрд долларов за убытки и утраченное компанией имущество в Крыму. По словам пресс-секретаря президента России Путина Дмитрия Пескова, сначала будет проанализировано решение Арбитражного трибунала в Гааге.

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"Эта тяжба имела место, она не новая. Решение, вместе с тем, новое и его нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решения о дальнейших действиях", – передают его слова росСМИ.

Что предшествовало

Как сообщили в "Нафтогазе", суд в Гааге обязал Россию заплатить ему 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество компании в Крыму. Также РФ должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с этим арбитражным производством.

При этом, отметили в компании, арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного выполнения. Таким образом, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда "Нафтогаз" имеет право "начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации".

Россия нанесла Украине ущерб на 144 млрд долларов

Ранее же в "Киевской школе экономики" сообщили, что по состоянию на февраль 2023 года, общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов (по стоимости замещения). Больше всего же было разрушено жилых домов – на 53,6 млрд долларов.

На втором месте по сумме нанесенного ущерба – сфера инфраструктуры. Ущерб этой сфере оценивается в 36,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев выразил мнение, что конфискация российских активов за границей является самым реалистичным путем возмещения нанесенного агрессором Украине ущерба. Ведь сама Россия выплачивать репарации не согласится.

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