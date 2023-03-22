Сотни тысяч украинцев остались без жилья из-за войны: как им будут компенсировать

По состоянию на февраль 2023 года, общая сумма ущерба, причиненная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, составляет 143,8 млрд долларов (по стоимости замещения). Больше всего же было разрушено жилых домов – на 53,6 млрд долларов. Компенсация же за них будет предоставляться, в частности, либо в виде жилищных сертификатов, либо оплаты ремонтных работ.

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Об убытках сообщили в "Киевской школе экономики" (КШЭ). Там отметили: в общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов. Среди которых:

частные;

многоквартирные дома;

общежития.

"На втором месте по сумме нанесенного ущерба – сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в 36,2 млрд долларов", – рассказывают в КШЭ. Там отмечают, что в результате войны было разрушено или повреждено:

более 25 тыс. километров дорог государственного и местного значения;

344 моста и мостовых перехода.

Промышленности и предприятиям был нанесен ущерб на 11,3 млрд долларов. Энергетике – на 8,1 млрд долларов.

Также значительные убытки – на 8,9 млрд долларов – получили образовательные учреждения. В частности, было повреждено или уничтожено:

почти 1500 учреждений среднего образования;

909 – дошкольного;

528 – высшего.

Украинцы не получат денег за разрушенное войной жилье

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон создающий государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливающий порядок компенсации за него от государства. Однако деньги за поврежденное имущество получить будет практически невозможно – вместо них будут предоставляться, в частности, либо жилищные сертификаты, либо оплата ремонтных работ.

Согласно документу, объясняет Железняк, право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В то же время ряд лиц рассчитывать на нее не сможет. В частности:

из санкционных списков;

с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

их наследники.

Действовать закон будет в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения "на территории, где такой объект находится (находился)". Компенсации же будут предоставляться исключительно за имущество, поврежденное/разрушенное с 24 февраля 2022 года

"Закон не будет распространяться на объекты, которые на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории", – отметил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Саму же компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость. В частности:

квартиры;

другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях);

дома усадебного типа;

садовые и дачные дома;

объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская агропромышленность понесла огромные прямые убытки из-за развязанной Россией войны. По оценкам, они составляют 6,6 млрд долларов. Это более половины от 13-миллиардных потерь всего бизнеса в целом.

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