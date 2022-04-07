Страшнее эмбарго: эксперт сказал, что остановит Путина

Прекращение поставок запчастей и комплектующих западного производства в Россию из-за введенных санкций приведет страну-агрессора к транспортному коллапсу в перспективе ближайших месяцев. Нефтяное и газовое эмбарго может еще больше ускорить развязку войны РФ против Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Юрий Федоров. В краткосрочной перспективе остановка промышленности намного болезненнее для страны-агрессора, чем эмбарго, добавил он.

Как заметил эксперт, углеводородное эмбарго действительно может стать серьезным сдерживающим фактором для России, но рассчитывать на то, что РФ будет полностью лишена возможности продавать нефть и газ за рубеж, не следует.

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"Европейские страны могут ввести нефтяное эмбарго, но остается восток. Какую-то нефть Россия все равно будет поставлять. Что касается газового эмбарго, то я не уверен, что Европа введет полное эмбарго на поставку российского газа. На европейском рынке действуют очень сложные обстоятельства", – сказал Федоров.

Вместе с тем он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе намного важнее, что промышленность страны-агрессора останется без комплектующих и запчастей, а значит, транспортный коллапс неизбежен.

"От этого станет промышленность, транспорт. Остановка этих отраслей гораздо болезненнее в краткосрочном плане, чем эмбарго", – подчеркнул эксперт.

По его оценкам, транспортный коллапс в России может наступить уже летом. "К лету ожидается остановка целого ряда производств. Просто из-за того, что нет импортных комплектующих и импортных запчастей. Это тоже фактор, который препятствует Путину вести длительную войну", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что эта страна поддерживает постепенный отказ от российских энергоресурсов, но полный запрет на импорт газа из РФ вводить не планирует.

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